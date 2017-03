ஆர்.கே. நகரில் திமுகவிற்கு 35.25%, ஓபிஎஸ் அணிக்கு 29.50% பேர் ஆதரவு- குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் சர்வே

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுகவிற்கு 35.25% பேர் ஆதரவு அளிப்பதாக குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் சர்வே தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 9:18 [IST]

Tamil journal kumutham reporter survey revealed that 32.25% of people are supports DMK candidate in RK Nagar bypoll. The RK Nagar Assembly constituency, where a by-poll is scheduled for April 12, is heading for an electrifying fight as battlelines have been drawn with the announcement of candidates by the Dravidian parties.