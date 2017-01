ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஸ்டாலின் தலைமையில் உண்ணாவிரதம் - திமுக அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டை உடனே நடத்த வலியுறுத்தி திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president MK Stalin to lead the protest at Valluvar Kottam in Chennai.