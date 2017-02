கொலையுண்ட எண்ணூர் ரித்திகாவின் குடும்பத்தினருக்கு ஸ்டாலின் ஆறுதல்

சென்னை எண்ணூரில் கொலை செய்யப்பட்ட குழந்தை ரித்திகாவின் குடும்பத்தினரை திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்தார்.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 15:00 [IST]

English summary

DMK Working President M.K.Stalin met the family members of Ennore child Rithika who was murdered by her neighbouring woman. He expressed his deep condolence to the family.