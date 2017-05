ஆட்சியை கைப்பற்றுவதில் மட்டுமே இரு கோஷ்டிகளும் மும்முரம்.. ஸ்டாலின் விளாசல்!

ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவதில் மட்டுமே அதிமுகவின் இரு கோஷ்டிகளும் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK working president Stalin accuses that gove not worrying about public. They are worrying about only to secure the ruling he said.