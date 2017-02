கிழிந்த சட்டையுடன் ஆளுநரை சந்தித்தார் ஸ்டாலின்

சட்டசபையில் திமுக உறுப்பினர்கள் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து ஆளுநரை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து முறையிட்டார்.

English summary

DMK MLAs including Stalin were meeting the Governor on the attack in Assembly.