நான் தமிழன்டா.. நான் தமிழச்சிடா! சமத்துவ ஜல்லிக்கட்டாக கொண்டாட ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!!

சாதி வேற்றுமை மறந்து எல்லாரும் ஒன்றுகூடி தமிழினத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டில் பங்கேற்று அதனை சமத்துவ ஜல்லிக்கட்டாக ஆக்கிட வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

DMK working president Stalin Requets people to celebrate jallikattu as equality jallikattu. He urges to take action on the police who commit mistake on jallikattu.