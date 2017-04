என்னை கைது செய்ததால் போராடாதீர்கள்… போய் சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டுங்கள் - வைகோ ஆர்டர்

தேச துரோக வழக்கில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று கைது செய்யப்பட்டார். தனது கைதிற்காக யாரும் போராட வேண்டாம் என்று மதிமுகவினருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 3, 2017, 16:05 [IST]

English summary

MDMK General Secretary Vaiko has requested his cadres to not agitate for his arrest.