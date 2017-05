ரஜினிகாந்த் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேட்காதீங்க… பத்திரிகையாளர்களை கடுப்படித்த விஜயகாந்த்

ரஜினிகாந்த் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேள்வி கேட்காதீர்கள் என்று செய்தியாளர்களிடம் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கடுப்படித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 14:01 [IST]

English summary

Do not ask about Rajinikanth again and again, said DMDK leader Vijayakanth to reporters in Thirunelveli.