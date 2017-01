ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக் கூடாது.. மல்லுக்கட்டும் கிரண்பேடி!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக் கூடாது என புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 23:45 [IST]

English summary

Do not conductiong jallikattu, says Puducherry Lt Governor Kiran Bedi