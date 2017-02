எனது பிறந்த நாளில் பொன்னாடைக்கு பதில் புத்தகங்களை வழங்குங்கள்.. ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

தனது பிறந்த நாளை ஆடம்பரமாக கொண்டாட வேண்டாம் என தொண்டர்களுக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 14:38 [IST]

English summary

DMK working president Stalin urges their party workers to do not present Shawl on his birthday. Stalin wants to get books from party workers as birthday gift.