ஜெயலலிதாவையே ஆட்டம் காண வைத்த ஆர்.கே.நகர்.. அதிமுகவுக்கு காத்திருக்கிறது ஆசிட் டெஸ்ட்!

ஜெயலலிதாவையே பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறச் செய்யாத ஆர்.கே.நகர் மக்கள், இப்போது உடைந்து போன அதிமுகவுக்கு எப்படி ஆதரவு அளிக்கப்போகிறார்கள்?

English summary

Do you know how Jayalalitha won the R.K.Nagar constituency in the 2016 Assembly election.