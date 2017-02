ஓபிஎஸ் அணி எம்.எல்.ஏக்களின் பதவியைப் பறிக்க சசி தரப்புக்கு பயம்! ஏன் தெரியுமா?

ஓபிஎஸ் அணி எம்.எல்ஏக்களின் பதவியைப் பறித்தால் மக்களின் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டி வரும் என்று சசிகலா தரப்பினர் தயக்கம் காட்டிவருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK rebel MLA disqualification will lead to by-elections and party may find it difficult to win those seats