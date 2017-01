தோழர் என்ன கெட்ட வார்த்தையா.. கோவை போலீஸ் கமிஷனர் பேட்டியால் நெட்டிசன்கள் ஆதங்கம்

தோழர் என அழைத்து உங்களிடம் பேசினால் தொடர்பை துண்டியுங்கள் என்று கோவை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:57 [IST]

Do you know why social media trends the word Thozhar related with an IPS officer?