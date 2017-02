தவறான சிகிச்சையால் ஜெயலலிதா மரணம்.. ஆஸ்தான டாக்டர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

எனது சிகிச்சை தொடர்ந்திருந்தால், இப்போது ஜெயலலிதா 100 சதவீதம் நலமோடு இருந்திருப்பார் என்று டாக்டர், ஷங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A doctor who treated Jayalalithaa between June and September of 2016 opened up.