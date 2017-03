தஞ்சை அருகே டாக்டர் கொலை வழக்கில் திருப்பம்.. பெற்ற மகளே கூலிப்படையை ஏவி கொன்றது அம்பலம்

குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்ளாத மருத்துவரான தந்தையை கூலிப்படையை ஏவி சொந்த மகளே கொன்ற கொடூரம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Doctor was killed by his daughter in Orathanadu Father not take care of the family, so his daughter fixed mercenaries to kill him in Thanjavur District.