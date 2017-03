ஜெ.கன்னத்தில் இருந்த ஓட்டைகளை பார்க்கவில்லை என டாக்டர்கள் சொன்னது ஏன்? கேட்கிறார் மனோஜ் பாண்டியன்

ஜெயலலிதாவின் கன்னத்தில் இருந்த ஓட்டைகளை பார்க்கவில்லை என்று டாக்டர்கள் சொன்னது ஏன் என மனோஜ் பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Manoj Pandiyan rising questions on Jayalalitha's death. They are asking doctors to clarify the holes which was in Jayalalitha's chicks.