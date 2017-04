கண்ணைக் கட்டிப் பாட்டுப்பாடி அரசு மருத்துவர்கள் நூதனப் போராட்டம்!

அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு ரத்து செய்யப்பட்டதைய கண்டித்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவர்கள் கண்களை கட்டிக்கொண்டு நூதன போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Resevation in higher studies for government doctors was cancelled and doctors are stage protesting in different ways.