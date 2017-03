தஞ்சை அருகே டாக்டர் கொலையில் திடீர் திருப்பம்.. சொத்துக்காக மகளே கொலை செய்தது அம்பலம்!

தஞ்சை அருகே டாக்டர் ராஜப்பன் கொலை வழக்கில் அவரது மகள் உட்பட 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 12:10 [IST]

English summary

Thanjavur doctor Rajappan killed on 21st night. In this case doctor Rajappan's daughter Deepika only killed her father for property. Including Deepika 6 persons have been arrested.