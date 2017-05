மக்களை பாதிக்காத வகையில் டாக்டர்கள் போராட்டம் தொடரும்.. மருத்துவ சங்க செயலாளர் கதிர்வேல் பேட்டி

சென்னை: மக்களை பாதிக்காத வகையில் போராட்டம் தொடரும் என்று தமிழ்நாடு மருத்துவ சங்க செயலாளர் கதிர்வேல் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

tamilnadu doctors and students decided continue their protests

Other articles published on May 7, 2017