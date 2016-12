போயஸ்கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டியுடன் யார் யாருக்கு தொடர்பு... கண்காணிக்கும் அதிகாரிகள்

சேகர் ரெட்டியின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சிக்கிய டைரிதான் இப்போது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 8:36 [IST]

English summary

IT souces said, Documents seized from Reddy's premises were the major evidence, as they had details linked to Rao. It was a matter of ascertaining locations before launching the raid.