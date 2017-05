இதை எம்ஜிஆர் பார்த்தா செத்துருவாரு!

சுப்ரீம் கோர்ட் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டுள்ளதால் இதுபோன்ற அரிய கலைகள் அழிந்து வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 12, 2017, 14:02 [IST]

English summary

Two drunkers dancing on road for the MGR song. by the domination of liquor they are dancing like MGR.