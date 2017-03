ஜெ.க்கு துரோகம் செய்த ஓபிஎஸ் அணிக்கு செல்லாதீர்.. அதிமுக பேச்சாளர்களிடம் கெஞ்சும் தினகரன்

ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு சென்றவர்கள் அணிக்கு யாரும் செல்லாதீர்கள் என அதிமுக பேச்சாளர்களிடம் டிடிவி.தினகரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

TTV.Dinakaran was speaking to the ADMK Speakers. He was asking them to do not go to OPS team. He was telling to the star speakers if u stay in ADMK you will get a good future.