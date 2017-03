தமிழக அரசியலை புரட்டிப்போடப்போகும் இரட்டை இலை சின்னம் தீர்ப்பு! அடுத்து இவைதான் நடக்கும்

தமிழக அரசியலில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை நிர்ணயிக்கப்போவதுதான் இன்றைய தேர்தல் ஆணையத்தின் இரட்டை இலை குறித்த உத்தரவு.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu political landscape will get change once Election commission will pronounce it's verdict on double leaf.