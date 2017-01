தூத்துக்குடி அருகே இரட்டைக் கொலை.. பதற்றம்.. போலிசார் குவிப்பு

தூத்துக்குடி அருகே முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் அவருடைய நண்பர் ஆகிய 2 பேர் 10 பேர் கொண்ட கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Double murder near Tuticorin. Former Panchayat Leader and his friend have been killed by a group of 10 people. Due to this incident there has been tension. lots of police have been accumunlated there.