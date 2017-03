ஜெ. மரணத்தில் சந்தேகம் நீடிக்கிறது: பொன். ராதாகிருஷ்ணன் பொளேர்

ஜெயலலிதா மர்ம மரணத்தில் சந்தேகம் நீடிக்கிறது என மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan said thate still there doubts over the Ex CM Jayalalithaa's death.