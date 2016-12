ஸ்டாலினை பொதுக்குழுவில் செயல்தலைவராக அறிவிக்க அன்பழகன் தயக்கம்?

திமுக பொதுக்குழுவில் ஸ்டாலின் செயல் தலைவராக்கப்படுவரா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. கருணாநிதி உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் உடனே செயல் தலைவர் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டாம் என அன்பழகன் தரப்பில் த

English summary

Sources said that DMK General Secretary Anbazhagan hesitation to Stalin coronation at general council meet due to party leader Karunanidhi's health issue.