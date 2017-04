அம்பேத்கரின் 127வது பிறந்த நாள்.. கோலாகல கொண்டாட்டம்.. முதல்வர், தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை

சட்டமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் 127வது பிறந்த தினம் இன்று தமிழகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. முதல்வர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மாலை

English summary

TN CM Edapadi Palanisamy and other political leader paid tribute to Dr. Ambedkar on his 127th birthday in Tamil Nadu.