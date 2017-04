ஆமா, விஜயபாஸ்கரிடம் ரூ5 லட்சம் வாங்கியது உண்மையே.. டாக்டர் பாலாஜி பரபர விளக்கம்

தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் ரூ5 லட்சம் வாங்கியது உண்மைதான் என்றும் ஏன் அந்த பணத்தை வாங்கினேன் எனவும் டாக்டர் பாலாஜி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 10:40 [IST]

English summary

Dr P Balaji who is a Professor at the Madras Medical College has denied that the payment of ₹5 lakh from Health Minister Vijaya Baskar for the attested Jayalalithaa's thumb.