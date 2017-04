டிடிவி தினகரனை தாங்கிப் பிடிக்கும் நமது எம்ஜிஆர், ஜெயாடிவி - ஆபரேசனில் அமைதியான அமைச்சர்கள்

இரட்டை இலை சின்னம் பெற தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் தர முயன்றதாக கைதாகியுள்ள டிடிவி தினகரனை நமது எம்ஜிஆர் நாளேடும், ஜெயாடிவியும் தாங்கி பிடிக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK'media Dr. Namathu MGR and Jayatv network support TTV Dinakaran. TTV Dinakaran's loyalist said, times will change.