ஐரோப்பிய நிறுவனத்திடம் லஞ்சம் கேட்ட தமிழக மூத்த அமைச்சர்.. ராமதாஸ் கிளப்பும் புதுப் புயல்

தமிழகத்தில் தொழிற்சாலை அமைக்க வந்த ஐரோப்பிய நிறுவனத்திடம் மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் லஞ்சம் கேட்டதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK founder Dr Ramadoss has said in a statement that A senior Tamil Nadu minister has demanded bribe from an Europe based company. So that the firm has shifted its base from Tamil Nadu to Andhra Pradesh.