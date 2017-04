தமிழக மக்களை சூழ்ந்திருக்கும் எல்லா தீமைகள் விரைவில் அகலும்... ராமதாஸ் சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துகள்

தமிழக மக்களை சூழ்ந்திருக்கும் எல்லா தீமைகளும் விரைவில் அகலும் என்று பாமக தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 13:51 [IST]

English summary

PMK leader Dr. Ramadoss greeted people on the occasion of 'Chithirai Thirunaal' to be celebrated tomorrow.