தனிக்கட்சி தொடங்கும் வாய்ப்பை விட்டுவிடமாட்டார் ரஜினிகாந்த் ... இது ராமதாஸின் நம்பிக்கை

தற்போதைய சூழலில் தனிக்கட்சி தொடங்கும் வாய்ப்பை ரஜினிகாந்த் நழுவவிடமாட்டார் என பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK Founder Ramadoss confident over that Rajinikanth will launch new political party.