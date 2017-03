ஜெ. மரணம் குறித்து ஓபிஎஸ், சசியிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை.. ராமதாஸ் அதிரடி!

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து ஓபிஎஸ் மற்றம் சசிகலா மாற்றி பேசி வருவதால் உண்மை கண்டறியும் சோதனையை இவர்கள் இருவரிடமும் நடத்த வேண்டும் என்று டாக்டர் ராமதாஸ் கோரியுள்ளார்.

English summary

Dr. Ramadoss has raised questions about Jayalalithaa’s medical report, which released yesterday by health secretary Radhakrishnan.