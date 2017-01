வறட்சி பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்யவில்லை மத்திய குழு.. சுற்றுலா சென்று திரும்பி இருக்கிறது.. ராமதாஸ்

வறட்சி பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்ய தமிழகத்திற்கு மத்திய குழு வரவில்லை என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். சுற்றுலா சென்று விட்டு அக்குழு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

PMK leader Dr. Ramadoss slammed drought assessment central team that it came for tour not drought assessment.