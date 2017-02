சசிகலா முதல்வரா... தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது.. ராமதாஸ் ஆவேசம்

சகிகலா தமிழகத்தின் முதல்வரானால் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் என்னவாகுமோ என்று ராமதாஸ் கவலை தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தை இனி யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்றும் அவர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK founder leader Dr. Ramadoss slammed Sasikala to become a chief minister of Tamil Nadu.