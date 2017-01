தமிழ்நாட்டில் நடப்பது வெட்கம் கெட்ட ஆட்சி.. டாக்டர் ராமதாஸ் காட்டம்

தமிழகத்தில் நடப்பது வெட்கம் கெட்ட ஆட்சி என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரி நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder leader Dr. Ramadoss demanded that the government declare Tamil Nadu as drought-hit state today.