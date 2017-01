இனியும் என்ன தாமதம்? ஜல்லிக்கட்டுக்கு உடனே அவசர சட்டம் கொண்டுவர ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு மத்திய அரசு அவசர சட்டத்தை உடனே பிறப்பிக்க வேண்டும் என ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். வழக்குகள் நிலுவைகள் இருக்கும் போது அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட முன்னுதாரணங்கள் உண்டு எனவும் ராமதாஸ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK founder Dr Ramadoss has urged the Centre to pass an ordinance on jallikattu before Pongal.