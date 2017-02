நீதிபதிகள் நியமனம்.. தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகம் களையப்பட வேண்டும்.. ராமதாஸ்

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனத்தில் தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகம் களையப்பட வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK Founder Dr Ramadoss has opined that TN has got a raw deal in SC Judges appointment and urged the SC to appoint TN judge to the apex court.