நீட் தேர்வில் அலட்சியம் வேண்டாம்... குழப்பங்களுக்கு முடிவு கட்ட ராமதாஸ் கோரிக்கை

நீட் தேர்வில் அலட்சியம் காட்டாமல் அதில் உள்ள குழப்பங்களுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தமிழக அரசை டாக்டர் ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dr. Ramadoss has urged TN Government to take steps to exempt NEET exam.