தமிழக அரசுக்கு ஒரு வாரம் டைம் தர்றேன்.. டாக்டர் ராமதாஸ் அதிரடி!

நிறைவேற்றப்பட்டு திறக்கப்படாமல் உள்ள அரசுத் திட்டங்களை ஒரு வாரத்திற்குள் அரசு திறக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Dr Ramadoss has condemned the TN Govt for not unveiling finished schemes all over the state and asked the govt to unveil the same within a week.