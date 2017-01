தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு... பாமக ஆதரிக்கும்.. ராமதாஸ் அறிவிப்பு

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தினால் அதனை பாமக ஆதரிக்கும் என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்தி வருபவர்களுக்கு பாராட்டுக்களையும் அவர் தெரிவித்தார்.

English summary

PMK leader Dr. Ramadoss wished students and others, who support to Jallikattu.