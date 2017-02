ஆழ்வார்பேட்டை கிளீனிக் டூ அதிமுக நிர்வாகி.... டாக்டர் வெங்கடேஷ்

ஜெயலலிதாவினால் விரட்டப்பட்ட டாக்டர் வெங்கடேஷ் மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு கட்சியில் முக்கிய பதவி அளிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த வெங்கடேஷ் யார்? என்று தொண்டர்கள்

English summary

Dr S Venkatesh, son of Sundaravathanam, Sasikala's brother, Dr. Venkatesh, former secretary to youth brigade of the party, were among those expelled from the party along with Sasikala by late Chief Minister J Jayalalithaa in 2011 for their anti-party activities.