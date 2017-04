அதிமுகவுக்கு தலைமை ஏற்க டாக்டர் வெங்கடேசுக்கு அழைப்பு... இது எத்தனையாவது அணி?

அதிமுகவுக்கு தலைமை ஏற்க வாருங்கள் என்று சசிகலாவின் அண்ணன் மகன் டாக்டர் வெங்கடேஷை ஆதரித்து சென்னையின் முக்கிய இடங்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Some ADMK cadres pasted by supporting Dr.Venkatesh to lead ADMK in Chennai.He is Sasikala's brother's son.