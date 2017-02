ஓபிஎஸ் அணிக்கு வர 20 எம்எல்ஏக்கள் ரெடி... எங்க நம்பர் 135 ஆக மாறும் - பாண்டியராஜன்

நாடகம் முடியும் நேரம் வந்துவிட்டது என அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். ஓபிஎஸ் அணி ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 135 ஆக மாறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister K Pandiarajan told that Drama is coming to a close soon. I'm at least in touch with 20 of MLAs so I don't think phones are switched off. Our number will be more than what it is today and it will land at 135.