பொங்கல் விடுமுறை ரத்து.. மத்திய அரசை கண்டித்து ஜன.,12- ல்ஆர்ப்பாட்டம் - வீரமணி அறிவிப்பு

மத்திய அரசை கண்டித்து ஜனவரி 12ஆம் தமிழகம் முழுவதும் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 3:50 [IST]

English summary

dravidar kazhagam to stage protest on january 12th in all districts to withdrawn of central government pongal holiday announcement