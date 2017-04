புதிய தலைமையை தேடும் அதிமுக.... திராவிட கட்சிகளில் கூட்டுத் தலைமை யுகம் தொடங்குகிறது?

அதிமுகவில் இருந்து தினகரன் சார்ந்த குடும்பம் ஒதுக்கிவைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து கூட்டுத் தலைமை என்கிற திராவிட கட்சிகளின் பார்முலா நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 21, 2017, 11:12 [IST]

English summary

AIADMK now towards to the Dravidan Partie's Collective leadership era.