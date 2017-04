நீங்க மதுக்கடையை மூட சொன்னா திறக்க சொல்லி நாங்க போராடுவோம்... கோதாவில் குதிக்கும் குடிகாரர்கள்

அரசு மதுக்கடைகளை மூடினால் திறக்கச்சொல்லி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என குடிகார்கள் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Drinkers association demands to open the Tasmac shops.If not we will also start protest to open the tasmac Drinkers warns.