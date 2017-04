டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்: பெரும் தவிப்பிலும், அதிர்ச்சியிலும் குடிகாரர்கள்!

தமிழகத்தில் நெடுஞ்சாலைகளில் இருந்த 3000க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் குடிகாரர்கள் பெரும் தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Drinkers feeling bad of Tasmac shops has been closed. They are saying that people selling liquor for the high cost.