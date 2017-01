ஊத்தி கொடுக்கும் பெண்... உற்சாகப்படுத்தும் அப்பா...- டிவி சீரியல் கொடுமை

சினிமாவில் மட்டுமே டாஸ்மாக் சீன்கள், குடித்து விட்டு கூத்தடிக்கும் சீன்கள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் இப்போது டிவி சீரியல்களிலும் மது அருந்துவது போன்ற காட்சிகள் வைப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Nowadays TV serials are coming up with bade habit scenes in Tamil.