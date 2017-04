காட்டுமன்னார்கோயிலில் கடும் குடிநீர் பஞ்சம்... காலிக்குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்

காட்டுமன்னார்கோயிலில் கடும் தண்ணீர் பஞ்சம் நிலவி வருகிறது. குடிக்கக் கூட நீர் இல்லாததால் பெண்கள் காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

A large number of women staged road rokho for demanding drinking water in Katumannarkoil and Villupuram.